Tactile Tour, une approche sensible et inclusive des arts visuels Médiathèque François Mitterrand Brest

Tactile Tour, une approche sensible et inclusive des arts visuels

Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Pensé pour favoriser l’accès à la culture pour tous, cet événement permet une approche sensible et inclusive des arts visuels.

Le public, voyant ou non-voyant, est invité à explorer des reproductions tactiles d’œuvres majeures, accompagnées de médiations adaptées.

Informations pratiques

Avec la participation de l’association Valentin Haüy.. .

