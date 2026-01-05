Tactile Tour, une approche sensible et inclusive des arts visuels Médiathèque François Mitterrand Brest
Pensé pour favoriser l’accès à la culture pour tous, cet événement permet une approche sensible et inclusive des arts visuels.
Le public, voyant ou non-voyant, est invité à explorer des reproductions tactiles d’œuvres majeures, accompagnées de médiations adaptées.
Avec la participation de l’association Valentin Haüy.. .
Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne
