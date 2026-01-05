Tactile Tour, une approche sensible et inclusive des arts visuels Médiathèque François Mitterrand Brest

Tactile Tour, une approche sensible et inclusive des arts visuels Médiathèque François Mitterrand Brest vendredi 30 janvier 2026.

Tactile Tour, une approche sensible et inclusive des arts visuels

Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-02-13

Date(s) :
2026-01-30

Pensé pour favoriser l’accès à la culture pour tous, cet événement permet une approche sensible et inclusive des arts visuels.
Le public, voyant ou non-voyant, est invité à explorer des reproductions tactiles d’œuvres majeures, accompagnées de médiations adaptées.

Informations pratiques
Avec la participation de l’association Valentin Haüy..   .

Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tactile Tour, une approche sensible et inclusive des arts visuels

L’événement Tactile Tour, une approche sensible et inclusive des arts visuels Brest a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue