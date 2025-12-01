Tadam Jas de Bouffan Aix-en-Provence

Tadam

Jeudi 18 décembre 2025 à partir de 14h30.

Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 14h30 et à partir de 19h30. Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 14:30:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18 2025-12-19

Yann était un grand magicien, jusqu’à ce qu’un jour il rate un tour, celui de La grande disparition . Le tour de trop, peut-être bien. Depuis, il n’y croit plus lui-même, empêtré dans ses doutes et ses silences.Familles

Il enchaîne par habitude des petits trucs vaguement magiques, un peu désuets, dont sa fille Louison connaît toutes les ficelles. De tours en tours, elle le bouscule pour savoir ce que ça peut bien être la grande disparition, et la magie finit par fonctionner, impressionnante, en toute beauté.

Les spectacles de la compagnie Renards Effet Mer nous émerveillent de prouesses et de tendresse magiques pour petits et grands dans un univers visuel enchanteur.



À partir de 9 ans. .

Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Yann was a great magician, until one day he missed a trick The Great Disappearance . One trick too many, perhaps. Since then, he hasn?t believed in it himself, entangled in his doubts and silences.

German :

Yann war ein großer Zauberer, bis ihm eines Tages ein Trick misslang, der Trick Das große Verschwinden . Vielleicht war es der Trick zu viel. Seitdem glaubt er selbst nicht mehr daran, ist in Zweifel und Schweigen verstrickt.

Italiano :

Yann era un grande mago, finché un giorno sbagliò un trucco, La grande scomparsa . Un trucco di troppo, forse. Da allora non ci ha più creduto, impigliato nei suoi dubbi e nei suoi silenzi.

Espanol :

Yann era un gran mago, hasta que un día se le escapó un truco, La gran desaparición . Un truco de más, quizás. Desde entonces, ni él mismo cree en ello, enredado en sus dudas y silencios.

