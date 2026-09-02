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TADAM ! Le Nouveau Théâtre Châtellerault

vendredi 22 janvier 2027 · Le Nouveau Théâtre · Châtellerault

TADAM ! Le Nouveau Théâtre Châtellerault

Informations pratiques

Début
vendredi 22 janvier 2027
Fin
vendredi 22 janvier 2027
Heure de début
14:30:00
Lieu
Le Nouveau Théâtre
Adresse
21 rue Chanoine de Villeneuve
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

TADAM !

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 14:30:00
fin : 2027-01-22 15:10:00

Date(s) :
2027-01-22

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Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54  billetterie@3t-chatellerault.fr

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English : TADAM !

L’événement TADAM ! Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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