Tadam ! Compagnie La Cavale Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
TADAM ! est une invitation à ressentir toute la dimension évocatrice de la musique symphonique.
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02
English : Tadam ! Compagnie La Cavale
TADAM! is an invitation to experience the evocative power of symphonic music.
German : Tadam ! Compagnie La Cavale
TADAM! ist eine Einladung, die ganze evokative Dimension der symphonischen Musik zu spüren.
Italiano : Tadam ! Compagnie La Cavale
TADAM! è un invito a sperimentare la piena dimensione evocativa della musica sinfonica.
Espanol : Tadam ! Compagnie La Cavale
TADAM! es una invitación a experimentar toda la dimensión evocadora de la música sinfónica.
