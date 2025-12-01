TADAM Cruzy

Cruzy Hérault

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Tadam

Cie Renards / Effet Mer

Théâtre

Un secret. De la magie. Et David Bowie.

Dans cette quête initiatique pour petit·es et grand·es, Tadam creuse un sillon poétique entre l’enfance et le monde des adultes pour aborder nos failles, tous ces échecs ou petits ratés que l’on aimerait oublier, mais qui nous constituent. Un spectacle lumineux et réparateur.

Yann était un grand magicien. Un beau jour, il a voulu réaliser le tour de trop La Grande Disparition … Et il a raté son coup. Depuis, rien n’est plus comme avant. Ses petits numéros sont devenus désuets et sa fille, Louison, en connaît par cœur toutes les ficelles.

Pourtant, il en reste un qu’elle n’a jamais réussi à comprendre c’était quoi, cette histoire de disparition ? Elle a beau essayer d’en parler avec Yann, ce dernier se dérobe toujours, préférant s’enfermer dans sa propre illusion et jouer aux échecs en compagnie d’un étrange personnage, avec qui il passe le plus clair de son temps. Mais Louison n’est pas du genre à lâcher l’affaire et fera tout pour le démasquer, par-delà les fêlures qu’il cherche à lui cacher…

Dans un univers visuel enchanteur, Tadam émerveille et aborde avec délicatesse la vie et ses épreuves. Un coup de cœur !

Ce spectacle a reçu le prix de la Ministre de la Culture aux Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy 2024

Spectacle soutenu par La Saison Sud-Hérault (coproduction)

Tout public

Dès 9 ans .

Cruzy 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 62 36 26 reservation.lasaison@cc-sud-herault.fr

