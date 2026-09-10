Informations pratiques

TADAM! – Julie Coutant, Cie La Cavale Triangle, cité de la danse Rennes 15 et 16 octobre Ille-et-Vilaine

Dans ce spectacle ludique et poétique autour des ouvertures d’opéras, les 3 danseur·euses invitent à ressentir par la danse, le pouvoir évocateur de la musique symphonique.

**Avec ce spectacle autour des ouvertures d’opéras, la compagnie La Cavale invite à ressentir par la danse, la dimension évocatrice de la musique symphonique.**

En solo, duo et trio, les danseur·euses plongent malicieusement dans chaque morceau inspiré des ouvertures de Guillaume Tell et L’Italienne à Alger de Gioachino Rossini, ou encore de L’apprenti sorcier de Paul Dukas. Cette plongée ouvre à une mélodie des corps à la fois ludique et poétique. Des prémices d’histoires surgissent alors devant nos yeux, au service de nos sens et d’une rêverie partagée.

_Les séances en après-midi se font avec des scolaires._

Le Triangle X Festival Marmaille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-15T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-16T19:40:00.000+02:00

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Triangle, cité de la danse Boulevard de Yougoslavie rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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