TADAM ! LES SENS EN POÈMES Place du Maréchal Joffre Pornichet mercredi 15 octobre 2025.
Place du Maréchal Joffre Médiathèque Jacques Lambert Pornichet Loire-Atlantique
Début : 2025-10-15 16:00:00
fin : 2025-10-15 17:30:00
2025-10-15
Atelier d’écriture de poésies et d’illustrations
Dans le cadre de l’exposition Des trous dans le vent de Bernard Friot et Aurélie Guillerey, les enfants sont invités à explorer la poésie à travers l’écriture et l’illustration dans cet atelier ludique.
A partir de 8 ans
Informations pratiques
Où ?
Médiathèque Jacques Lambert
Quand ?
15 octobre
⏰ Horaires ?
De 16h à 17h30
L’entrée est-elle payante ?
Non, l’atelier est gratuit. La réservation est conseillée.
️ Comment réserver ?
La réservation peut se faire par ce lien inscription.
♿ Est-ce accessible aux PMR ?
Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied). .
Place du Maréchal Joffre Médiathèque Jacques Lambert Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 22 22 mediatheque@mairie-pornichet.fr
English :
Poetry and illustration workshop
German :
Workshop zum Schreiben von Gedichten und Illustrationen
Italiano :
Laboratorio di poesia e illustrazione
Espanol :
Taller de poesía e ilustración
