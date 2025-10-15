TADAM ! LES SENS EN POÈMES Place du Maréchal Joffre Pornichet

TADAM ! LES SENS EN POÈMES Place du Maréchal Joffre Pornichet mercredi 15 octobre 2025.

TADAM ! LES SENS EN POÈMES

Place du Maréchal Joffre Médiathèque Jacques Lambert Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 16:00:00

fin : 2025-10-15 17:30:00

Date(s) :

2025-10-15

Atelier d’écriture de poésies et d’illustrations

Dans le cadre de l’exposition Des trous dans le vent de Bernard Friot et Aurélie Guillerey, les enfants sont invités à explorer la poésie à travers l’écriture et l’illustration dans cet atelier ludique.

A partir de 8 ans



Informations pratiques

Où ?

Médiathèque Jacques Lambert

Quand ?

15 octobre

⏰ Horaires ?

De 16h à 17h30

L’entrée est-elle payante ?

Non, l’atelier est gratuit. La réservation est conseillée.

️ Comment réserver ?

La réservation peut se faire par ce lien inscription.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?

Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied). .

Place du Maréchal Joffre Médiathèque Jacques Lambert Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 22 22 mediatheque@mairie-pornichet.fr

English :

Poetry and illustration workshop

German :

Workshop zum Schreiben von Gedichten und Illustrationen

Italiano :

Laboratorio di poesia e illustrazione

Espanol :

Taller de poesía e ilustración

L’événement TADAM ! LES SENS EN POÈMES Pornichet a été mis à jour le 2025-10-10 par ADT44