TADAM ! PAPIER DÉCOUPÉ-DÉCALÉ Place du Maréchal Joffre Pornichet

Début : 2025-11-05 15:30:00

fin : 2025-11-05 16:30:00

2025-11-05

Atelier créatif.

Réaliser un visage en papier, souriant, timide ou étonné qui pourra changer d’expression au rythme des envies !

A partir de 6 ans



Informations pratiques

Où ?

Médiathèque Jacques Lambert

Quand ?

Mercredi 5 novembre

⏰ Horaires ?

De 15h30 à 16h30

L’entrée est-elle payante ?

Non, l’atelier est gratuit. La réservation est conseillée.

️ Comment réserver ?

Auprès de la médiathèque.

♿ Est-ce accessible aux PSH ?

Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied).

Atelier adapté aux enfants sourds et malentendants en partenariat avec les Agitateurs de Culture. .

Place du Maréchal Joffre Médiathèque Jacques Lambert Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 22 22 mediatheque@mairie-pornichet.fr

English :

Creative workshop.

German :

Kreative Werkstatt.

Italiano :

Laboratorio creativo.

Espanol :

Taller creativo.

