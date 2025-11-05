TADAM ! PAPIER DÉCOUPÉ-DÉCALÉ Place du Maréchal Joffre Pornichet
TADAM ! PAPIER DÉCOUPÉ-DÉCALÉ Place du Maréchal Joffre Pornichet mercredi 5 novembre 2025.
TADAM ! PAPIER DÉCOUPÉ-DÉCALÉ
Place du Maréchal Joffre Médiathèque Jacques Lambert Pornichet Loire-Atlantique
Début : 2025-11-05 15:30:00
fin : 2025-11-05 16:30:00
2025-11-05
Atelier créatif.
Réaliser un visage en papier, souriant, timide ou étonné qui pourra changer d’expression au rythme des envies !
A partir de 6 ans
Informations pratiques
Où ?
Médiathèque Jacques Lambert
Quand ?
Mercredi 5 novembre
⏰ Horaires ?
De 15h30 à 16h30
L’entrée est-elle payante ?
Non, l’atelier est gratuit. La réservation est conseillée.
️ Comment réserver ?
Auprès de la médiathèque.
♿ Est-ce accessible aux PSH ?
Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied).
Atelier adapté aux enfants sourds et malentendants en partenariat avec les Agitateurs de Culture. .
Place du Maréchal Joffre Médiathèque Jacques Lambert Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 22 22 mediatheque@mairie-pornichet.fr
English :
Creative workshop.
German :
Kreative Werkstatt.
Italiano :
Laboratorio creativo.
Espanol :
Taller creativo.
