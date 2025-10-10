TADAMUN Festival Place de l’église Pailhès
TADAMUN Festival
Place de l’église Derrière l’église Pailhès Ariège
Tarif : – –
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-12
2025-10-10
Festival solidaire sur trois jours qui oscille entre conférences, débats, projections, expos, poésie, danse, spectacles et concerts
Place de l’église Derrière l’église Pailhès 09130 Ariège Occitanie tadamun-festival@mailo.com
English :
Three-day solidarity festival featuring lectures, debates, screenings, exhibitions, poetry, dance, shows and concerts
German :
Dreitägiges solidarisches Festival, das zwischen Konferenzen, Debatten, Filmvorführungen, Ausstellungen, Poesie, Tanz, Aufführungen und Konzerten schwankt
Italiano :
Un festival di solidarietà di tre giorni, con conferenze, dibattiti, proiezioni, mostre, poesia, danza, spettacoli e concerti
Espanol :
Festival solidario de tres días, con conferencias, debates, proyecciones, exposiciones, poesía, danza, espectáculos y conciertos
