TADAMUN Festival Place de l'église Pailhès vendredi 10 octobre 2025.

Place de l'église Derrière l'église Pailhès Ariège

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

2025-10-10

Festival solidaire sur trois jours qui oscille entre conférences, débats, projections, expos, poésie, danse, spectacles et concerts

Place de l’église Derrière l’église Pailhès 09130 Ariège Occitanie tadamun-festival@mailo.com

English :

Three-day solidarity festival featuring lectures, debates, screenings, exhibitions, poetry, dance, shows and concerts

German :

Dreitägiges solidarisches Festival, das zwischen Konferenzen, Debatten, Filmvorführungen, Ausstellungen, Poesie, Tanz, Aufführungen und Konzerten schwankt

Italiano :

Un festival di solidarietà di tre giorni, con conferenze, dibattiti, proiezioni, mostre, poesia, danza, spettacoli e concerti

Espanol :

Festival solidario de tres días, con conferencias, debates, proyecciones, exposiciones, poesía, danza, espectáculos y conciertos

