Tag Hunter 6/12 ans Escape Game Potion Z Pléneuf-Val-André

Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 15:30:00

2025-10-29

Équipés de dispositifs électroniques, partez en équipe à la recherche d’indices pour résoudre votre enquête.

Stratégies, actions et sensations garanties !

Le monde est plongé dans le chaos et les zombies sont de plus en plus nombreux…

Votre mission Chercher les indices, découvrir les bonnes molécules et fabriquer l’antidote qui nous libérera de cette invasion.

Départ toutes les 15 min (dernier départ 15h30)

Constitution des équipes sur place .

