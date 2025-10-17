Tag Hunter Soirée jeux Médiathèque François Mitterrand Le Relecq-Kerhuon

Tag Hunter Soirée jeux Médiathèque François Mitterrand Le Relecq-Kerhuon vendredi 17 octobre 2025.

Médiathèque François Mitterrand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon Finistère

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

2025-10-17

Venez participer à une aventure collaborative par équipe.

L’objectif réaliser des balises en résolvant des énigmes, à l’aide d’un livret de jeu de d’une puce électronique. Laissez-vous tenter par ce jeu de stratégie collective !

Informations pratiques

Tout public.

Accessible à tous.

Durée 2h.

Sur réservation auprès de la médiathèque .

Médiathèque François Mitterrand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 29 00 52 75

