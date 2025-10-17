Tag Hunter Soirée jeux Médiathèque François Mitterrand Le Relecq-Kerhuon
Tag Hunter Soirée jeux
Médiathèque François Mitterrand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon Finistère
Début : 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17 22:00:00
2025-10-17
Venez participer à une aventure collaborative par équipe.
L’objectif réaliser des balises en résolvant des énigmes, à l’aide d’un livret de jeu de d’une puce électronique. Laissez-vous tenter par ce jeu de stratégie collective !
Informations pratiques
Tout public.
Accessible à tous.
Durée 2h.
Sur réservation auprès de la médiathèque .
Médiathèque François Mitterrand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 29 00 52 75
