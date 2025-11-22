Tagada Jones Chez Paulette Pagney-derrière-Barine
Tagada Jones Chez Paulette Pagney-derrière-Barine samedi 22 novembre 2025.
Tagada Jones Chez Paulette
343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Déjà plus de 20 ans que Tagada Jones parcourt les scènes nationales et internationales avec son Punk-Hardcore. Le groupe a traversé 25 pays, produit 9 albums studo et brûlé les planches à plus de 1800 reprises ! Sans doute l’un des seuls combos Punk français à autant s’exporter en chantant dans sa langue natale.
Tagada c’est aussi une conscience sociale, un engagement politique et surtout une référence en terme d’indépendance. Dignes héritiers de la scène alternative française, ils sont reconnus par leurs prédécesseurs (Bérurier Noir, Parabellum, Shériff …) comme étant l’incarnation du « Do it yourself » français.
Rendez-vous sur le parquet impeccablement ciré de Chez Paulette !Tout public
343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com
English :
Tagada Jones has been touring national and international stages with their Punk-Hardcore for over 20 years. The band has crossed 25 countries, produced 9 studo albums and burned the stage over 1800 times! Undoubtedly one of the few French punk bands to export so much by singing in their native language.
Tagada is also socially conscious, politically committed and, above all, a benchmark for independence. Worthy heirs to the French alternative scene, they are recognized by their predecessors (Bérurier Noir, Parabellum, Shériff…) as the incarnation of French « Do it yourself ».
See you on the impeccably waxed parquet floor of Chez Paulette!
German :
Tagada Jones sind schon seit über 20 Jahren mit ihrem Punk-Hardcore auf nationalen und internationalen Bühnen unterwegs. Die Band hat 25 Länder durchquert, 9 Studo-Alben produziert und mehr als 1800 Mal die Bühne gerockt! Zweifellos ist sie eine der wenigen französischen Punkbands, die so viel exportiert und in ihrer Muttersprache singt.
Tagada steht auch für ein soziales Bewusstsein, politisches Engagement und vor allem für Unabhängigkeit. Sie sind würdige Erben der französischen Alternativszene und werden von ihren Vorgängern (Bérurier Noir, Parabellum, Shériff …) als die Verkörperung des französischen « Do it yourself » anerkannt.
Wir sehen uns auf dem tadellos gewachsten Parkettboden von Chez Paulette!
Italiano :
I Tagada Jones calcano i palchi nazionali e internazionali con il loro punk hardcore da oltre 20 anni. La band ha viaggiato in 25 Paesi, ha prodotto 9 album di successo e ha suonato sul palco più di 1.800 volte! Sono probabilmente una delle poche band punk francesi ad aver esportato così tanto, cantando nella loro lingua madre.
I Tagada sono anche socialmente consapevoli, politicamente impegnati e, soprattutto, un punto di riferimento per l’indipendenza. Degni eredi della scena alternativa francese, sono riconosciuti dai loro predecessori (Bérurier Noir, Parabellum, Shériff…) come l’incarnazione del « Do it yourself » francese.
Ci vediamo sul pavimento di legno impeccabilmente lucidato di Chez Paulette!
Espanol :
Tagada Jones lleva más de 20 años recorriendo los escenarios nacionales e internacionales con su hardcore punk. ¡La banda ha viajado a 25 países, ha producido 9 álbumes studo y ha tocado en el escenario más de 1.800 veces! Probablemente sean una de las únicas bandas punk francesas que tanto exportan, cantando en su lengua materna.
Tagada también tienen conciencia social, están comprometidos políticamente y, sobre todo, son un referente de independencia. Dignos herederos de la escena alternativa francesa, son reconocidos por sus predecesores (Bérurier Noir, Parabellum, Shériff…) como la encarnación del « Do it yourself » francés.
Nos vemos en el impecable suelo de madera de Chez Paulette
L’événement Tagada Jones Chez Paulette Pagney-derrière-Barine a été mis à jour le 2025-09-17 par MT TERRES TOULOISES