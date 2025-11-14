TAGADA JONES LUCIE SUE – 109 – L’Embarcadère Montlucon

TAGADA JONES LUCIE SUE – 109 – L’Embarcadère Montlucon vendredi 14 novembre 2025.

Style : PunkTagada Jones, c’est l’apôtre du « Do It Yourself » avec ses 27 ans au compteur. Le quatuor rennais pur punk, parti de rien, s’est progressivement et exponentiellement construit une base solide, explorant, même au cours de sa carrière, des contrées electro, indus, modern rock pendant quelques années. Plus fort que jamais, l’indépendance, l’absence de concessions, le politiquement incorrect, la conscience sociale et le « faire plaisir à l’autre » sont les mots clés qui définissent le mieux l’art de Niko, Stef, Waner et Job.Avec un album aussi puissant que sa détermination, Lucie Sue s’apprête à bousculer la scène rock et metal. Enfant de la génération MTV, nourrie aux sons de L7, Metallica ou PJ Harvey, elle passe du violoncelle au conservatoire à la direction artistique dans la presse puis la mode. Après s’être libérée d’un mariage oppressant, elle renoue avec sa vocation première : la musique. Résolument tournée vers l’avant, elle transforme la douleur en énergie brute et active le mode « Bulldozer ».

109 – L’Embarcadère 8 RUE DU GENERAL EMILE MAIRAL 03100 Montlucon 03