Tagada Jones Lucie Sue 18 avenue de Fontbouillant Montluçon vendredi 14 novembre 2025.

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

TAGADA JONES, c’est l’apôtre du Do It Yourself avec ses 27 ans au compteur.

18 avenue de Fontbouillant 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 893 02 50 13

English :

TAGADA JONES is a 27-year-old apostle of the « Do It Yourself » movement.

German :

TAGADA JONES ist der Apostel des « Do It Yourself » mit 27 Jahren auf dem Buckel.

Italiano :

TAGADA JONES è un 27enne apostolo del movimento Do It Yourself.

Espanol :

TAGADA JONES es una apóstol de 27 años del movimiento « Hágalo usted mismo ».

