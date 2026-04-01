Pommerit-le-Vicomte

Tagada Vibrations

3 Kerziohent Pommerit-le-Vicomte Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Premier rendez-vous de printemps sous la Pagode, les chevaux et artistes de Volti Subito accompagnés par Morgan Touzé et les élèves de son chœur polyphonique Dytsy C’halam vous attendent pour une rencontre entre cheval et musique.

Informations et réservations au 06 85 59 07 94. Tarif unique à 8€, gratuit moins de 5 ans. .

3 Kerziohent Pommerit-le-Vicomte 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 59 07 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tagada Vibrations Pommerit-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Falaises d’Armor