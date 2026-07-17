TAGLIT DROIT DU SANG · Winter Family, Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande
jeudi 19 novembre 2026 · Théâtre l'Aire Libre · Saint-Jacques-de-la-Lande
Informations pratiques
TAGLIT DROIT DU SANG · Winter Family 19 et 20 novembre Théâtre l’Aire Libre Ille-et-Vilaine
Tarifs Festival TNB · 12€ avec le PASS Aire Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T21:00:00+01:00 – 2026-11-19T22:10:00+01:00
Fin : 2026-11-20T21:00:00+01:00 – 2026-11-20T22:10:00+01:00
Fabrique d’une identité, fascisme sentimental.
Winter Family s’appuie sur les voyages Taglit, les séjours en Israël offerts à la jeunesse juive mondiale au nom du droit du sang, pour montrer comment une histoire choisie fabrique une identité, une mémoire et un peuple prêt à mourrir et à massacrer pour défendre son récit. Ruth Rosenthal, artiste israélienne, est notre guide Taglit tandis que la comédienne d’origine palestinienne Mayya Sanbar nous expose la réalité vécue dans les zones traversées, invisibilisée mécaniquement lors de ces séjours. Une plongée au cœur de la société israélienne effondrée sur elle-même.
En partenariat avec le TNB, Théâtre National de Bretagne – Centre Européen Théâtral et Chorégraphique, dans le cadre du Festival TNB du 17 au 28 nov. 2026
Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Saint-Jacques Aéroport Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/754947-taglit-droit-du-sang-festival-tnb »}]
Winter Family s’appuie sur les voyages Taglit pour montrer comment une histoire choisie fabrique une identité, une mémoire et un peuple prêt à mourrir et à massacrer pour défendre son récit.
Andreas Keuchel / Alamy
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