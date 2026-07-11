AGENDA · Saint-Jacques-de-la-Lande
TAGLIT DROIT DU SANG · Winter Family Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande
jeudi 19 novembre 2026 · Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande · Saint-Jacques-de-la-Lande
Informations pratiques
TAGLIT DROIT DU SANG · Winter Family Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 19 et 20 novembre
Winter Family s’appuie sur les voyages Taglit pour montrer comment une histoire choisie fabrique une identité, une mémoire et un peuple prêt à mourrir et à massacrer pour défendre son récit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-19T21:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-20T22:10:00.000+01:00
1
Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Saint-Jacques-de-la-Lande
- BLOSSOM · Sandrine Lescourant Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 9 octobre 2026
- ROUGE COURROUX · Marina Le Guennec Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 14 octobre 2026
- PAS MOI · Diana Anselmo Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 19 novembre 2026
- TEDDYBEAR · La création des 48è Trans Musicales Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 2 décembre 2026
- AH! KOSMOS & MELAINE DALIBERT · Festival Autres Mesures Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 21 janvier 2027