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TAGLIT DROIT DU SANG · Winter Family Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande

jeudi 19 novembre 2026 · Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande · Saint-Jacques-de-la-Lande

TAGLIT DROIT DU SANG · Winter Family Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Lieu
Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande
Adresse
2 place Jules Vallès
Ville
Saint-Jacques-de-la-Lande

TAGLIT DROIT DU SANG · Winter Family Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 19 et 20 novembre

Winter Family s’appuie sur les voyages Taglit pour montrer comment une histoire choisie fabrique une identité, une mémoire et un peuple prêt à mourrir et à massacrer pour défendre son récit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-19T21:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-20T22:10:00.000+01:00

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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande


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