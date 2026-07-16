TAGLIT DROIT DU SANG · Winter Family, Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande, Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

TAGLIT DROIT DU SANG · Winter Family 19 et 20 novembre Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Ille-et-Vilaine

Tarifs Festival TNB · 12€ avec le PASS Aire Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T21:00:00+01:00 – 2026-11-19T22:10:00+01:00

Fin : 2026-11-20T21:00:00+01:00 – 2026-11-20T22:10:00+01:00

Fabrique d’une identité, fascisme sentimental.

Winter Family s’appuie sur les voyages Taglit, les séjours en Israël offerts à la jeunesse juive mondiale au nom du droit du sang, pour montrer comment une histoire choisie fabrique une identité, une mémoire et un peuple prêt à mourrir et à massacrer pour défendre son récit. Ruth Rosenthal, artiste israélienne, est notre guide Taglit tandis que la comédienne d’origine palestinienne Mayya Sanbar nous expose la réalité vécue dans les zones traversées, invisibilisée mécaniquement lors de ces séjours. Une plongée au cœur de la société israélienne effondrée sur elle-même.

En partenariat avec le TNB, Théâtre National de Bretagne – Centre Européen Théâtral et Chorégraphique, dans le cadre du Festival TNB du 17 au 28 nov. 2026

Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Saint-Jacques Aéroport Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/754947-taglit-droit-du-sang-festival-tnb »}]

Winter Family s’appuie sur les voyages Taglit pour montrer comment une histoire choisie fabrique une identité, une mémoire et un peuple prêt à mourrir et à massacrer pour défendre son récit.

Andreas Keuchel / Alamy