TAHA Théâtre et poésie à Les Monts d’Aunay Médiathèque Les Monts d’Aunay

TAHA Théâtre et poésie à Les Monts d’Aunay

Médiathèque Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay Calvados

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:15:00

2025-12-12

Par Arum Diffusion. Dès 14 ans.

TAHA est un seul en scène qui retrace la vie et l’œuvre du célèbre poète palestinien Taha Muhammad Ali La pièce est le parcours initiatique d’un homme, simple épicier, qui s’est découvert poète et n’a jamais cessé d’aimer…

Le texte est une forme singulière de récit où le contexte conflictuel, sans disparaître, tisse la trame d’une ode à la paix.

La pièce n’est pas la tragédie d’un poète, mais plutôt le triomphe de sa vie, le parcours initiatique d’un homme qui n’a jamais cessé d’aimer… .

English : TAHA Théâtre et poésie à Les Monts d’Aunay

By Arum Diffusion. Ages 14 and up.

TAHA is a one-man show retracing the life and work of the famous Palestinian poet Taha Muhammad Ali: « The play is the initiatory journey of a man, a simple grocer, who discovered he was a poet and never stopped loving?

German : TAHA Théâtre et poésie à Les Monts d’Aunay

Von Arum Diffusion. Ab 14 Jahren.

TAHA ist ein Stück, das das Leben und Werk des berühmten palästinensischen Dichters Taha Muhammad Ali nachzeichnet: « Das Stück ist die Initiationsreise eines Mannes, eines einfachen Lebensmittelhändlers, der sich selbst als Dichter entdeckte und nie aufgehört hat zu lieben… »

Italiano :

A cura di Arum Diffusion. Dai 14 anni in su.

TAHA è un one-man show che ripercorre la vita e l’opera del famoso poeta palestinese Taha Muhammad Ali: « Lo spettacolo è il viaggio iniziatico di un uomo, un semplice droghiere, che scopre di essere un poeta e non smette di amare?

Espanol :

Por Arum Diffusion. A partir de 14 años.

TAHA es un espectáculo unipersonal que recorre la vida y la obra del célebre poeta palestino Taha Muhammad Ali: « La obra es el viaje iniciático de un hombre, un simple tendero, que descubrió que era poeta y nunca dejó de amar… »

