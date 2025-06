Tahiti s’invite à Marignane sur la plage du Jaï Marignane 11 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Tahiti s’invite à Marignane sur la plage du Jaï Du vendredi 11 au dimanche 13 juillet 2025.

– Sur 3 jours, à partir de 10h. Et :

– Samedi à 21h30 grand spectacle polynésien.

– Dimanche à partir de 21h bal avec Trio Tureka. Plage du Jaï (parking) Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-11

Avec « Le Matavaa Nui Tatau Maohi » découvrez un village d’artisans polynésien avec animations et danse tahitienne.

Aussi conférence, spectacle et bal (Trio Tureka).

Thème de cette 1ère édition les tatouages polynésiens.

Possibilité de se restaurer.

.

Plage du Jaï (parking)

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50 animation@ville-marignane.fr

English :

With « Le Matavaa Nui Tatau Maohi », discover a Polynesian craft village with entertainment and Tahitian dance.

Also: conference, show and dance (Trio Tureka).

Theme of this 1st edition: Polynesian tattoos.

Catering available.

German :

Mit « Le Matavaa Nui Tatau Maohi » entdecken Sie ein polynesisches Kunsthandwerksdorf mit Animationen und tahitianischem Tanz.

Außerdem: Konferenz, Show und Tanz (Trio Tureka).

Thema der ersten Ausgabe: polynesische Tätowierungen.

Verpflegungsmöglichkeit.

Italiano :

Con « Le Matavaa Nui Tatau Maohi », scoprite un villaggio artigianale polinesiano con animazione e danza tahitiana.

Inoltre: conferenza, spettacolo e danza (Trio Tureka).

Tema di questa prima edizione: i tatuaggi polinesiani.

Catering disponibile.

Espanol :

Con « Le Matavaa Nui Tatau Maohi », descubra un pueblo de artesanía polinesia con animación y danza tahitiana.

Además: conferencia, espectáculo y danza (Trío Tureka).

Tema de esta 1ª edición: tatuajes polinesios.

Catering disponible.

L’événement Tahiti s’invite à Marignane sur la plage du Jaï Marignane a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de Tourisme de Marignane