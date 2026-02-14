Tai Chi Chuan & Qi Gong, complexe Jean-Jaurès, Bettancourt-la-Ferrée

Tai Chi Chuan & Qi Gong 7 et 8 mars complexe Jean-Jaurès Haute-Marne

Week-end 60 €, journée 35 €, demi-journée 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T09:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-08T09:00:00+01:00 – 2026-03-08T16:30:00+01:00

Le Taiji Val d’Ornel accueille Virginie Gatellier au Dojo de Bettancourt-la-Ferrée les 7 et 8 mars 2026 pour un stage de méditation en pleine conscience, de Qi Gong et de Tai Chi Chuan.

complexe Jean-Jaurès rue du fond des vaux bettancourt Bettancourt-la-Ferrée 52100 Haute-Marne Grand Est taichichuanstdizier@gmail.com

Taiji Val d’Ornel