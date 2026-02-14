Tai Chi Chuan & Qi Gong, complexe Jean-Jaurès, Bettancourt-la-Ferrée
Tai Chi Chuan & Qi Gong, complexe Jean-Jaurès, Bettancourt-la-Ferrée samedi 7 mars 2026.
Tai Chi Chuan & Qi Gong 7 et 8 mars complexe Jean-Jaurès Haute-Marne
Week-end 60 €, journée 35 €, demi-journée 25 €
Début : 2026-03-07T09:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:30:00+01:00
Fin : 2026-03-08T09:00:00+01:00 – 2026-03-08T16:30:00+01:00
Le Taiji Val d’Ornel accueille Virginie Gatellier au Dojo de Bettancourt-la-Ferrée les 7 et 8 mars 2026 pour un stage de méditation en pleine conscience, de Qi Gong et de Tai Chi Chuan.
complexe Jean-Jaurès rue du fond des vaux bettancourt Bettancourt-la-Ferrée 52100 Haute-Marne Grand Est taichichuanstdizier@gmail.com
Stage de méditation en pleine conscience, de Qi Gong et de Tai Chi Chuan formation débutants
Taiji Val d’Ornel