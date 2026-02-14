Tai Chi Chuan & Qi Gong, complexe Jean-Jaurès, Bettancourt-la-Ferrée
Tai Chi Chuan & Qi Gong, complexe Jean-Jaurès, Bettancourt-la-Ferrée samedi 6 juin 2026.
Tai Chi Chuan & Qi Gong 6 et 7 juin complexe Jean-Jaurès Haute-Marne
60 € le week-end, 35 € la journée, 25 € la demi-journée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Le Taiji Val d’Ornel invite Yannick Costanza les 6 et 7 juin 2026 au complexe Jean-Jaurès de Bettancourt-la-Ferrée pour un stage de Tai Chi Chuan et de Qi Gong
complexe Jean-Jaurès rue du fond des vaux bettancourt Bettancourt-la-Ferrée 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « taichichuanstdizier@gmail.com »}]
Stage de Tai Chi Chuan et de Qi Gong stage formation
taiji val d’ornel