AGENDA · Grèzes
TAICHI CHUAN EN GÉVAUDAN Grèzes
mardi 7 juillet 2026 · Grèzes
Informations pratiques
Grèzes
TAICHI CHUAN EN GÉVAUDAN
Grèzes Lozère
Tarif : 80 – 80 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-07-10 13:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Venez vous ressourcer, Taichi Chuan en Gévaudan .
Grèzes 48100 Lozère Occitanie
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English :
L’événement TAICHI CHUAN EN GÉVAUDAN Grèzes a été mis à jour le 2026-07-04 par 48-OT Gévaudan Destination