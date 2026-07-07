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TAICHI CHUAN EN GÉVAUDAN Grèzes

mardi 7 juillet 2026 · Grèzes

TAICHI CHUAN EN GÉVAUDAN Grèzes

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
48100 Grèzes
Département
Lozère
Tarif
80 80 Adulte

Grèzes

TAICHI CHUAN EN GÉVAUDAN

Grèzes Lozère

Tarif : 80 – 80 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-07-10 13:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Venez vous ressourcer, Taichi Chuan en Gévaudan   .

Grèzes 48100 Lozère Occitanie  

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English :

L’événement TAICHI CHUAN EN GÉVAUDAN Grèzes a été mis à jour le 2026-07-04 par 48-OT Gévaudan Destination