Taillage et cuisson des légumes L’atelier des Chefs – Paris Saint Lazare (9ème) Paris

Taillage et cuisson des légumes Vendredi 3 octobre, 15h30 L’atelier des Chefs – Paris Saint Lazare (9ème) Paris

Prix préférentiel de 63 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 79 €).

Début : 2025-10-03T15:30:00 – 2025-10-03T17:30:00

La technique est à la cuisine ce que le solfège est à la musique ! Il est des règles incontournables qu’il faut maîtriser pour devenir un virtuose ! Apprenez les techniques indispensables de Chef et réalisez des recettes dignes des plus grands.

Au menu :

– Carottes glacées

– Confit d’oignons

– Chou farci aux petits légumes

– Brocolis tempura, mayonaise curry rouge, salade germes de poireaux et cresson

Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/331022/taillage-et-cuisson-des-legumes/

L’atelier des Chefs – Paris Saint Lazare (9ème) 20 rue Saint Lazare, 75009 Paris Paris 75009 Quartier Saint-Georges Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/331022/taillage-et-cuisson-des-legumes/ »}]

