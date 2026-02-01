Taille au verger Verger Conservatoire de Courboissy Charny Orée de Puisaye

Taille au verger

Verger Conservatoire de Courboissy
180 Route de Courboissy
Charny Orée de Puisaye
Yonne

Pour permettre à un arbre ou un arbuste de se développer et pousser correctement, il faut l’aérer et favoriser le passage de la lumière. Pour le préparer à la floraison imminente il faut éliminer les branches endommagées pendant l’hiver. Deux sessions de taille ouvertes au public sont prévues, initié par l’association Fenêtres sur Courboissy . .

+33 3 86 63 71 20
olivier.brunet@courboissy.fr

English : Taille au verger

