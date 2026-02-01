Taille au verger Verger Conservatoire de Courboissy Charny Orée de Puisaye
Taille au verger Verger Conservatoire de Courboissy Charny Orée de Puisaye samedi 28 février 2026.
Pour permettre à un arbre ou un arbuste de se développer et pousser correctement, il faut l’aérer et favoriser le passage de la lumière. Pour le préparer à la floraison imminente il faut éliminer les branches endommagées pendant l’hiver. Deux sessions de taille ouvertes au public sont prévues, initié par l’association Fenêtres sur Courboissy . .
Verger Conservatoire de Courboissy 180 Route de Courboissy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 71 20 olivier.brunet@courboissy.fr
