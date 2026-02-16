Taille de Formation des Arbres Fruitiers Route des Musses Mézeray
Route des Musses Domaine des Mésangères Mézeray Sarthe
Début : 2026-03-11 14:30:00
fin : 2026-03-11 17:00:00
2026-03-11
Taille en Vert, taille des fruitiers en période hivernale
Créer une charpente de l’arbre propice à un bon ensoleillement des fruits, une bonne fructification, taille d’entretien. .
Route des Musses Domaine des Mésangères Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 17 14 98 natureetbalade72@gmail.com
English :
Green pruning, winter pruning of fruit trees
