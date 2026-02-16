Taille de Formation des Arbres Fruitiers Route des Musses Mézeray

Taille de Formation des Arbres Fruitiers

Route des Musses Domaine des Mésangères Mézeray Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 14:30:00

fin : 2026-03-11 17:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Taille en Vert, taille des fruitiers en période hivernale

Créer une charpente de l’arbre propice à un bon ensoleillement des fruits, une bonne fructification, taille d’entretien. .

Route des Musses Domaine des Mésangères Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 17 14 98 natureetbalade72@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Green pruning, winter pruning of fruit trees

L’événement Taille de Formation des Arbres Fruitiers Mézeray a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Vallée de la Sarthe