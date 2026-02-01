Taille de la Vigne Rue du Château Pécauld Arbois

Taille de la Vigne

Rue du Château Pécauld Musée de la vigne et du vin Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11 16:30:00

2026-02-11 2026-02-18

Atelier taille de la vigne pour petits et grands !

Sur réservation.

En partenariat avec les vignerons d’Arbois

Annulation en cas de mauvais temps ou nombre insuffisant d’inscrits .

Rue du Château Pécauld Musée de la vigne et du vin Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 40 45 museevignevin@wanadoo.fr

English : Taille de la Vigne

