Taille de la Vigne Rue du Château Pécauld Arbois mercredi 11 février 2026.
Rue du Château Pécauld Musée de la vigne et du vin Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-02-11 16:30:00
2026-02-11 2026-02-18
Atelier taille de la vigne pour petits et grands !
Sur réservation.
En partenariat avec les vignerons d’Arbois
Annulation en cas de mauvais temps ou nombre insuffisant d’inscrits .
Rue du Château Pécauld Musée de la vigne et du vin Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 40 45 museevignevin@wanadoo.fr
English : Taille de la Vigne
