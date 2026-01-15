Taille de l’oseraie

Rue des Remparts Saint-Macaire Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Pour la 8ème année consécutive, l’association L’Auringleta propose des activités autour de l’osier.

Samedi 14 février 2026, nous organisons sur la matinée le chantier annuel de taille de l’oseraie de St Macaire. Pour y participer, vous devez seulement vous inscrire auprès de notre association, afin que nous puissions anticiper les besoins matériels.

Petits et grands sont bienvenus !

De plus, vous pourrez repartir avec quelques brins d’osier pour vos réalisations personnelles. .

Rue des Remparts Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 12 09 lauringleta@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Taille de l’oseraie

L’événement Taille de l’oseraie Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-01-12 par La Gironde du Sud