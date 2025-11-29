Taille des arbres du verger Les Loges-Margueron
samedi 29 novembre 2025.
Taille des arbres du verger
rue des étangs Les Loges-Margueron Aube
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
2025-11-29
Samedi 29 novembre LES LOGES-MARGUERON Taille des arbres du verger. De 10h à 12h chez e-graine.
Atelier taille des arbres fruitiers dans le verger de la Ressourcière ! Venez découvrir les bons gestes pour
entretenir vos arbres, favoriser leur croissance et assurer de belles récoltes.
Avec les bénévoles de l’association Les Croqueurs de Pommes, partageons savoir-faire, astuces et passion du verger !
Contact +33 (0)3 25 40 10 59 severine.laune@e-graine-ge.org .
rue des étangs Les Loges-Margueron 10210 Aube Grand Est +33 3 25 40 10 59 severine.laune@e-graine-ge.org
