Taille des arbres du verger

rue des étangs Les Loges-Margueron Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Samedi 29 novembre LES LOGES-MARGUERON Taille des arbres du verger. De 10h à 12h chez e-graine.

Atelier taille des arbres fruitiers dans le verger de la Ressourcière ! Venez découvrir les bons gestes pour

entretenir vos arbres, favoriser leur croissance et assurer de belles récoltes.

Avec les bénévoles de l’association Les Croqueurs de Pommes, partageons savoir-faire, astuces et passion du verger !

Contact +33 (0)3 25 40 10 59 severine.laune@e-graine-ge.org .

rue des étangs Les Loges-Margueron 10210 Aube Grand Est +33 3 25 40 10 59 severine.laune@e-graine-ge.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Taille des arbres du verger Les Loges-Margueron a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance