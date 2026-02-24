Taille des arbres fruitiers

Sarran Corrèze

2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

A Sarran Rendez-vous au verger (départementale 142 avant le pont en venant de Sarran)

Taille tôt, taille tard, mais taille à Sarran !

L’heure de la taille est venue ! Vous avez un, deux, trois fruitiers ou même un grand verger… cet atelier gratuit est fait pour vous ! En haute Corrèze, quelques irréductibles Croqueurs de Pommes (et pas que), transmettent leur passion et leur savoir-faire.

Comment pousse un arbre ? A quoi sert la taille ? Qu’est-ce que la taille douce ? Comment se passe la mise à fruits ? Comment et quand tailler ? Comment restaurer les vieux arbres fruitiers ? Avec les Amis du Verger du Moulin du Cher et Les Croqueurs de Pommes.

Plus d’info au 07 83 20 91 47 .

+33 7 83 20 91 47

