Taille des plantes grimpantes Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

La taille des plantes

grimpantes se fait dès le mois de février pour profiter de sa repousse

vigoureuse au printemps. On définira lors de l’atelier les différents moyens de

fixation de ces plantes sur leur support.

Prévoyez un sécateur si possible et

des gants, ainsi qu’une tenue adaptée au jardinage en extérieur pour l’atelier pratique.

Au programme :

– Connaissance des végétaux sur les plantes grimpantes

– Technique de taille des plantes grimpantes qui végétalisent le mur de la cour du la Maison du Jardinage et du Compostage

– Technique d’entretien du mur végétalisé.

Atelier pratique : que connaissez vous sur les plantes grimpantes ?

Le mardi 24 février 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Public adultes. A partir de 18 ans.

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



