Taille des pommiers et poiriers en cordon. Maison du Jardinage et du compostage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème

Les pommiers et poiriers du potager de Bercy seront taillés, avec l’intervenante Myriam Germain de l’association Les Croqueurs de Pommes.

Le vendredi 05 décembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit

Public adultes.

Maison du Jardinage et du compostage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul Belmondo 75012 Paris 12ème

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature