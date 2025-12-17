Taille et élagage des arbres fruitiers Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

Taille et élagage des arbres fruitiers

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-08

En collaboration avec les Croqueurs de pommes, ce stage permet d’obtenir des conseils pour le suivi et l’entretien des arbres fruitiers.

Naturellement, les arbres conservent leur port tout au long de leur croissance. Toutefois, à partir d’une certaine hauteur et d’une certaine largeur, les arbres peuvent devenir encombrants, gênants voir même dangereux s’ils n’ont pas suffisamment d’espace pour s’épanouir.

Stage Adulte sur réservation. .

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

