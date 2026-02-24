Taille et greffe au verger

Liart Ardennes

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Venez vous initier aux techniques d’entretien de vos fruitiers tout en découvrant le verger conservatoire, repartez avec votre plant greffé ! Prévoyez des chaussures et des vêtements adaptés, petit matériel tel qu’un sécateur, coupe-branche etc… et surtout votre pique-nique. Horaires: De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 Réservation obligatoire auprès de la Maison du Parc naturel régional des Ardennes

Liart 08290 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 90 57 accueil@parc-naturel-ardennes.fr

English :

Come and learn how to care for your fruit trees while discovering the conservatory orchard, and leave with your own grafted plant! Bring suitable footwear and clothing, small equipment such as pruning shears, branch cutters etc… and above all your picnic. Times: 9:00 am to 12:00 pm and 1:30 pm to 4:30 pm Reservations required at the Maison du Parc naturel régional des Ardennes

