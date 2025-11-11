Taille Régénératrice des arbres fruitiers Haute-Tige La Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit

Taille Régénératrice des arbres fruitiers Haute-Tige

La Maison du Parc 692 Rue du Petit pont Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-02 09:30:00

fin : 2026-02-02 12:30:00

Date(s) :

2026-02-02

Pour conserver un verger traditionnel haute-tige en bon état, il faut tailler régulièrement ses fruitiers en respectant des gestes connus et répétés depuis des siècles. En cas de retard de taille, les objectifs sont principalement de rééquilibrer le houppier et de

sélectionner des branches suffisamment solides qui porteront les fruits de l’été suivant. La Maison du Parc dispose d’un verger dont bon nombre de pommiers et poiriers de variétés locales ont besoin d’être taillés.

L’association pomologique de Haute-Normandie (APHN), et Eva Mériadec, technicienne arbres et haies au Parc, vous proposent d’apprendre quelques bases techniques sur les pommiers et poiriers du verger de la Maison du Parc. Ce Rendez-vous du Parc nécessite un travail en hauteur. Le Parc mettra à disposition du matériel (sécateur à main et de force, scie d’élagage, échenilloir, escabeaux…) mais il est vivement conseillé d’amener votre propre matériel pour assurer une quantité suffisante.

Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux habitants et agents techniques en espace vert souhaitant apprendre la taille régénérative des arbres fruitiers. .

