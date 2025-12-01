Taille restaurative des fruitiers à Boursay Boursay

Taille restaurative des fruitiers à Boursay

Quand, comment et pourquoi greffer et tailler ses arbres fruitiers ?

Taille restaurative des fruitiers à Boursay. Vous avez des fruitiers à tailler, ça tombe bien c’est la saison et Jean-Marie peut vous montrer comment ! Venez vous exercer sur les vieux fruitiers du verger communal de Boursay, le long du chemin des trognes, pour apprendre les techniques de tailles et aguerrir votre regard et vos gestes. Formateurs J-M. Mansion. En partenariat avec l’association des croqueurs de pommes des collines du Perche. Réservation nécessaire. .

When, how and why to graft and prune your fruit trees?

Wann, wie und warum sollte man seine Obstbäume veredeln und beschneiden?

Quando, come e perché innestare e potare gli alberi da frutto?

¿Cuándo, cómo y por qué injertar y podar los árboles frutales?

