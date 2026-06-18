Taillecavat

Taillecavat en fête

Le Bourg Taillecavat Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 23:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Taillecavat en fête vous invite à partager une agréable soirée estivale dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Au programme une animation musicale avec un duo guitare-voix, une offre de restauration et de boissons sur place, ainsi qu’un magnifique feu d’artifice pour clôturer les festivités. Un moment de détente et de partage à vivre en famille ou entre amis. .

Le Bourg Taillecavat 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 64 69 taillecavat@orange.fr

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English : Taillecavat en fête

L’événement Taillecavat en fête Taillecavat a été mis à jour le 2026-06-18 par OT de l’Entre-deux-Mers