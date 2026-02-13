Tailler et multiplier les petits fruitiers, Métropole Rouen Normandie, Rouen

Tailler et multiplier les petits fruitiers Samedi 26 septembre, 09h30 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00

Groseille, cassis, framboise, fraise, baie de mai, raisin… Quelle que soit la taille de votre jardin, il est possible de profiter de belles récoltes de petits fruits, mais aussi de leurs bourgeons, et de leurs feuilles pour les tisanes par exemple.

Avec Yves Joignant, découvrez comment les entretenir, les tailler, les multiplier. Vous repartirez avec des connaissances théoriques et pratiques ainsi qu’avec une bouture à planter chez vous.

Inscription possible à partir du 22 juin.

Le lieu est en cours de définition, il sera communiqué ultérieurement.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

Atelier pratique