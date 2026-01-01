Tailleur pour dames Les 3 Coups Montluc Cinéma Saint-Étienne-de-Montluc

Tailleur pour dames Les 3 Coups

Montluc Cinéma 12 Rue Chauvin de la Musse Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:45:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-31 2026-02-01

Le docteur Moulineaux entame une liaison clandestine avec Suzanne, l’une de ses patientes. Pour dissimuler cette passion adultère, il loue un entresol, anciennement occupé par une couturière. À peine installé avec sa maîtresse, Moulineaux se retrouve rapidement face à l’arrivée de quelques clientes de la couturière, ainsi que de sa belle-mère, de sa femme légitime et du mari de Suzanne, qui vient également avec sa maîtresse…

Mensonges en cascades et rebondissements imprévus rythment cette pièce de Georges Feydeau. Un imbroglio insensé où chacun tente de se faire passer pour celui qu’il n’est pas… Les dialogues vifs et les situations comiques font de cette pièce un véritable chef-d’œuvre du vaudeville, où légèreté et humour dominent.

Tarifs adulte 8€, -15 ans 4€. .

Montluc Cinéma 12 Rue Chauvin de la Musse Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 07 94 47

