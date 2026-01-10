Tainted Love / Nuit Pop 80s du Supersonic spéciale Saint-Valentin SUPERSONIC Paris

TAINTED LOVE

Pour le meilleur, pour le pire… et surtout pour une Saint-Valentin kitsch et irrésistible

Notre soirée spéciale « Tainted Love » célèbre les années 80 dans tout ce qu’elles ont de culte et d’excessif

Les hits de Madonna, Queen, Wham feront danser les cœurs.

Que ton cœur soit pris (ou non) ou que tu sois amoureux.euse du dancefloor, enfile ton look le plus coloré et viens danser en 1980

Live Tribute à 1h de Banga

Dj set New Wave d’Alex Croq Mac & L’Affreux Jojo

Si tu aimes :

The Cure / Depeche Mode / New Order / Joy Division / Soft Cell / The Smiths / Tears For Fears / Rendez Vous / Talk Talk / Molchat Doma / Talking Heads / Fontaines DC / Essaie Pas / Gary Numan / Simple Minds / Lebanon Hanover / OMD / Boy Harsher / Siouxie And The Banshees / Duran Duran…

———————————

Entrée à 10€ de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le samedi 14 février 2026

de 23h00 à 06h00

payant Ticket : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-15T00:00:00+01:00

fin : 2026-02-15T07:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T23:00:00+02:00_2026-02-14T06:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/7EOIdG6nm https://fb.me/e/7EOIdG6nm



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

