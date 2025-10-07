Taire Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Taire Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement mardi 7 octobre 2025.

Taire

Du mardi 7 au mercredi 8 octobre 2025 à partir de 19h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2025-10-07 19:00:00

fin : 2025-10-08

2025-10-07

Création de Tamara Al Saadi

Entre mythe et réalité, Tamara Al Saadi interroge avec TAIRE une adolescence dont la voix est régulièrement confisquée par les adultes.

Celle qui se tait, c’est Antigone, une héroïne d’antan qui a cessé de parler face à l’injustice d’un pouvoir arbitraire. En miroir d’elle, Eden, adolescente d’aujourd’hui, cherche sa place dans un monde qui la rejette. Ballottée de foyers en familles d’accueil, elle grandit dans une société où l’absurde règne, où tout semble la tenir à l’écart. Si Antigone oppose à ce monde son silence, Eden, elle, parle, crie, refuse de disparaître.



Entre mythe et réalité, Tamara Al Saadi interroge avec TAIRE une adolescence dont la voix est régulièrement confisquée par les adultes. La pièce, nourrie d’une documentation sur l’enfance en détresse, prend vie dans une scénographie épurée. Un chœur de douze interprètes porte ces questionnements, dans l’intrication des langues, de la musique et des sons. La présence d’une bruiteuse et de deux musiciens sur scène accompagne les procédés d’un théâtre qui se fabrique à vue. .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 74 28

English :

Created by Tamara Al Saadi

Between myth and reality, Tamara Al Saadi’s TAIRE questions an adolescence whose voice is regularly confiscated by adults.

German :

Uraufführung von Tamara Al Saadi

Zwischen Mythos und Realität befragt Tamara Al Saadi mit TAIRE eine Adoleszenz, deren Stimme regelmäßig von den Erwachsenen beschlagnahmt wird.

Italiano :

Creato da Tamara Al Saadi

Tra mito e realtà, TAIRE di Tamara Al Saadi esamina un’adolescenza la cui voce viene regolarmente confiscata dagli adulti.

Espanol :

Creado por Tamara Al Saadi

Entre el mito y la realidad, TAIRE, de Tamara Al Saadi, examina una adolescencia cuya voz es regularmente confiscada por los adultos.

