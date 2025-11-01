TAIRE Théâtre de Rungis Rungis

TAIRE Jeudi 9 avril 2026, 20h30 Théâtre de Rungis Val-de-Marne

sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T20:30:00 – 2026-04-09T23:00:00

Fin : 2026-04-09T20:30:00 – 2026-04-09T23:00:00

TAIRE est une réécriture du mythe d’Antigone. S’interrogeant sur la question du silence des enfants, de l’idée que leurs voix sont souvent confisquées par les adultes, Tamara Al Saadi mettra en miroir deux adolescentes, prostrées face au monde qu’on a construit autour d’elles. L’une prend corps dans un contexte mythologique; l’autre évolue dans notre société, marquée par son parcours d’enfant placée par l’Aide Sociale à l’Enfance. Dans un entremêlement de langues, de musique et de sons, ce conte dystopique proposera une plongée dans la complexité humaine, empruntant au mythe un peu de sa magie…

Théâtre de Rungis 1 Place du Général de Gaulle 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@compagnielabase.com »}, {« type »: « email », « value »: « cie.labase@gmail.com »}]

Cie La Base – Tamara Al Saadi theatre

Geoffrey Posada Serguier