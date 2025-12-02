TAIRE Théâtre du Fil de l’Eau Pantin

TAIRE Mardi 2 décembre, 20h00 Théâtre du Fil de l’Eau Seine-Saint-Denis

sur réservation

Début : 2025-12-02T20:00:00 – 2025-12-02T22:30:00

Fin : 2025-12-02T20:00:00 – 2025-12-02T22:30:00

TAIRE est une réécriture du mythe d’Antigone. S’interrogeant sur la question du silence des enfants, de l’idée que leurs voix sont souvent confisquées par les adultes, Tamara Al Saadi mettra en miroir deux adolescentes, prostrées face au monde qu’on a construit autour d’elles. L’une prend corps dans un contexte mythologique; l’autre évolue dans notre société, marquée par son parcours d’enfant placée par l’Aide Sociale à l’Enfance. Dans un entremêlement de langues, de musique et de sons, ce conte dystopique proposera une plongée dans la complexité humaine, empruntant au mythe un peu de sa magie…

Théâtre du Fil de l'Eau 20 Rue Delizy, 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Cie La Base – Tamara Al Saadi theatre

Geoffrey Posada Serguier