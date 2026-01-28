TAÏRO + BIJO El Mediator Perpignan
TAÏRO + BIJO El Mediator Perpignan dimanche 22 mars 2026.
TAÏRO + BIJO
El Mediator Avenue du Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 28 – 28 – 28
Début : 2026-03-22 18:00:00
fin : 2026-03-22
2026-03-22
Au Mediator, Figure majeure du reggae français, Taïro célèbre 25 ans de musique, de passion et d’engagement.
English :
At the Mediator, a major figure in French reggae, Taïro celebrates 25 years of music, passion and commitment.
