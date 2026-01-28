TAÏRO + BIJO El Mediator Perpignan

TAÏRO + BIJO

El Mediator Avenue du Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

2026-03-22 18:00:00

2026-03-22

Au Mediator, Figure majeure du reggae français, Taïro célèbre 25 ans de musique, de passion et d’engagement.

English :

At the Mediator, a major figure in French reggae, Taïro celebrates 25 years of music, passion and commitment.

