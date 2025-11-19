TAÏRO – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

TAÏRO Début : 2026-10-02 à 19:30. Tarif : – euros.

25 ans déjà. 25 ans, 8 albums, des dizaines de titres, des centaines de concerts, des milliers de convaincus. 25 ans que la voix de Taïro résonne comme un écho aux âmes en quête de vérité 25 ans que chaque note, chaque rime qu’il pose porte un fragment de vie, une émotion brute, un message sincère. 25 ans que Taïro ne se contente pas de chanter : il raconte, il console, il fédère. Depuis 25 ans, et pour encore longtemps.RESERVATIONS PMR/PSH : jeanne@ovastand.com

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76