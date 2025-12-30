Taïro Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard

Taïro

Samedi 4 avril 2026 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Concert Taïro à la Salle de l’étoile.

25 ans, 8 albums, des dizaines de titres, des centaines de concerts, des milliers de convaincus.

25 ans que la voix de Taïro résonne comme un écho aux âmes en quête de vérité.

25 ans que chaque note, chaque rime qu’il pose porte un fragment de vie, une émotion brute, un message sincère.

25 ans que Taïro ne se contente pas de chanter il raconte, il console, il fédère.

Depuis 25 ans, et pour encore longtemps.



Bijo Première partie

Figure montante de la scène reggae française, Bijo s’imprègne de deux univers musicaux profondément marquants, le reggae et le rap. Une double influence percutante qui façonne un style hybride mêlant la force de mots et la chaleur des riddims. .

Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

English :

Taïro concert at Salle de l’étoile.

