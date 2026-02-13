TAIRO, La Batterie Grande Salle, Guyancourt

TAIRO Jeudi 12 mars, 20h30 La Batterie Grande Salle Yvelines

25 ans que la voix de Taïro résonne comme un écho aux âmes en quête de vérité.

25 ans que Taïro ne se contente pas de chanter : il raconte, il console, il fédère.

Figure incontournable du reggae français, Taïro célèbre cette année 25 ans de musique et d’engagement. Des millions de streams, des centaines de concerts à guichets fermés et une fanbase toujours plus fidèle : Taïro a su imposer son style unique mêlant reggae, dancehall et influences urbaines, marquant ainsi plusieurs générations de fans avec ses textes sincères et engagés.

Pour fêter cet anniversaire, Taïro annonce une tournée inédite à travers la France, offrant une expérience immersive entre classiques intemporels et nouveautés exclusives. Une année 2025 placée sous le signe de la musique, du partage et de la reconnaissance d’un parcours exceptionnel.

Depuis 25 ans, et pour encore longtemps !

https://www.youtube.com/watch?v=rjcqtocnWic

En première partie Baal ! Ce jeune artiste Nantais vous invite dans son univers megalo-cathartique empli de couleurs musicales bigarrées et d’une vibe french-fusion.

https://www.youtube.com/watch?v=wOnjFMKVuA8&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.scenes2guyancourt.fr%2F

