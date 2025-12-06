Taïro la Tournée des 25 ans ! Nevers

Taïro la Tournée des 25 ans ! Nevers samedi 6 décembre 2025.

Taïro la Tournée des 25 ans !

10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 18 – 18 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06 23:30:00

Date(s) :

2025-12-06

25 ans déjà.

25 ans, 8 albums, des dizaines de titres, des centaines de concerts, des milliers de convaincus.

25 ans que la voix de Taïro résonne comme un écho aux âmes en quête de vérité.

25 ans que chaque note, chaque rime qu’il pose porte un fragment de vie, une émotion brute, un message sincère.

25 ans que Taïro ne se contente pas de chanter il raconte, il console, il fédère.

Depuis 25 ans, et pour encore longtemps. .

10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

English : Taïro la Tournée des 25 ans !

German : Taïro la Tournée des 25 ans !

Italiano :

Espanol :

L’événement Taïro la Tournée des 25 ans ! Nevers a été mis à jour le 2025-07-01 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)