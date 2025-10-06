TAIRO – L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR Perpignan

TAIRO Début : 2026-03-22 à 18:00. Tarif : – euros.

Figure majeure du reggae français, Taïro célèbre 25 ans de musique, de passion et d’engagement. Des millions de streams, des concerts à guichets fermés, une fanbase fidèle et grandissante… En un quart de siècle, il a imposé un style unique mêlant reggae, dancehall et influences urbaines, avec des textes sincères qui traversent les générations.

L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR AVENUE GENERAL LECLERC 66000 Perpignan 66