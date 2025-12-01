TAÏRO – L’Oasis Le Mans

Sarthe

TAÏRO L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 21

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

25 ans déjà.

25 ans, 8 albums, des dizaines de titres, des centaines de concerts, des milliers de convaincus. 25 ans que la voix de Taïro résonne comme un écho aux âmes en quête de vérité. 25 ans que chaque note, chaque rime qu’il pose porte un fragment de vie, une émotion brute, un message sincère. 25 ans que Taïro ne se contente pas de chanter il raconte, il console, il fédère.

Depuis 25 ans, et pour encore longtemps. 21 EUR.

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

